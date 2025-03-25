Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte yağış beklenen iller...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı