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  4. Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte yağış beklenen iller...

Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte yağış beklenen iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 25 Mart 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte yağış beklenen iller... - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı

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Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte yağış beklenen iller... - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte yağış beklenen iller... - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte yağış beklenen iller... - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

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