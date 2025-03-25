Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? İşte yağış beklenen iller...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve batısı ile Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus, yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 25 Mart 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu