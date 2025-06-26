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  4. Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...

Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. İşte 26 Haziran 2025 Perşembe gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...

Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

1 | 8
Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

3 | 8
Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak? Meteoroloji'den il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

4 | 8