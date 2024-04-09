Bugün yurtta hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 9 Nisan hava durumu raporunu yayımladı. Açıklanan rapora göre Marmara bölgesinde açık ve güneşli hava hakim olurken yurdun diğer kesimlerinde parçalı bulutlu ve yağışlı hava etkili olacak. işte bölge bölge hava durumu...
Marmara Bölgesinde parçalı bulutlu bir hava görülüyor. Sıcaklık bölgede genellikle 20 ile 25 derece arasında ölçülüyor. Çarşamba günü de bölgede benzer bir hava durumu bekleniyor.
Ege Bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim. Sıcaklık iç kentlerde 18-19 derecelerde, kıyı kesimlerde 20 ile 25 derece arasında ölçülüyor.
Akdeniz Bölgesinde yağışlı bir hava var. Bu yağışlara gök gürültüleri de eşlik ediyor. Sıcaklık ise genellikle 20 ile 25 derece arasında ölçülüyor. Yağışların Çarşamba günü doğu kesimlerde devam etmesi bekleniyor.
İç Anadolu Bölgesinin batı kentlerinde parçalı bulutlu, doğu kesimlerinde sağanak yağışlı bir hava görülüyor. Sıcaklık ise bölgede genellikle 15 ile 20 derece arasında seyrediyor.