Bugün yurtta hava nasıl olacak?

Akdeniz Bölgesinde yağışlı bir hava var. Bu yağışlara gök gürültüleri de eşlik ediyor. Sıcaklık ise genellikle 20 ile 25 derece arasında ölçülüyor. Yağışların Çarşamba günü doğu kesimlerde devam etmesi bekleniyor.