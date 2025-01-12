Bugün yurtta hava nasıl olacak? Meteorolojiden 13 il için uyarı: Kar ve sağanak etkisini gösterecek

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, bölgenin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı