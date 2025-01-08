BURAK DALGIN KİMDİR, nereli ve hangi ilin milletvekili: Deva Partisi’nde deprem!
Deva Partisi’nde istifasını sunan Burak Dalgın, gündemin ana başlıkları arasında yerini aldı. Peki Burak Dalgın kimdir, neden istifa etti, nereli ve kaç yaşında. Burak Dalgın hangi ilden milletvekili. İşte merak edilenler!
Deva Partisi’nde son dönemde istifalar peş peşe. Selma Aliye Kavaf ve Burak Dalgın’ın istifaları parti içinde bir dağılma olduğunu gösterirken, gerek gündem gerekse sosyal medya bu iki ismi konuşuyor.
Peki Deva Partisi’nden istifa eden Burak Dalgın kimdir, neden istifa etti, nereli ve kaç yaşında. İşte Dalgın hakkında merak edilen her şey!
Burak Dalgın, 1978 doğumlu olup kariyerine Koç Topluluğu'nda teknoloji girişim yatırımlarıyla başlamıştır. Ardından McKinsey danışmanlık firmasının New York ve Boston ofislerinde yöneticilik pozisyonlarında görev aldı ve burada kariyeri adına önemli işler ortaya koydu. Dalgın aynı zamanda Balıkesir Milletvekili olarak da görevini sürdürüyor.