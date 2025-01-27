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  4. Bursa depremi sonrası uzmanından açıklama: "7 ve üzeri deprem oluşturabilir" diyerek uyardı!

Bursa depremi sonrası uzmanından açıklama: "7 ve üzeri deprem oluşturabilir" diyerek uyardı!

Bursa’da öğle saatlerinde 4.1 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Jeoloji Mühendisi Engin Er, Bursa’da 7 ve üzeri deprem oluşturabilecek fay hatları olduğunu belirterek, bu depremle birlikte deprem gerçekliğinin unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Bursa depremi sonrası uzmanından açıklama: "7 ve üzeri deprem oluşturabilir" diyerek uyardı! - Sayfa 1

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde saat 13.43’te yaşanan 4.1 büyüklüğündeki deprem panik yaşattı. Kısa süren deprem 9.74 kilometre derinlikte yaşandı. Saniyeler süren depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı.

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Bursa depremi sonrası uzmanından açıklama: "7 ve üzeri deprem oluşturabilir" diyerek uyardı! - Sayfa 2

Jeoloji Mühendisi Engin Er, yaptığı açıklamada 5 ve 7 şiddeti arasındaki depremlerin orta büyüklük sınıfına girdiğini belirterek, yaşanan depremin küçük bir deprem olduğunu söyledi.

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Bursa depremi sonrası uzmanından açıklama: "7 ve üzeri deprem oluşturabilir" diyerek uyardı! - Sayfa 3

Bu depremle birlikte gerekli önlemlerin alınmasının hız kazanması gerektiğinin altını çizen Er, Bursa’da 7 ve üzeri deprem oluşturabilecek fay hatları olduğunu söyledi. Bursa’da yaşanan depremin büyük bir deprem olarak sınıflandırılmadığını söyleyen Engin Er, “Öncelikle bugün yaşanan deprem çok büyük bir deprem değil. Biz depremleri sınıflandırırken 5 ila 7 şiddetindeki depremleri orta, 7 şiddeti üzeri depremleri büyük depremler olarak sınıflandırıyoruz.

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Bursa depremi sonrası uzmanından açıklama: "7 ve üzeri deprem oluşturabilir" diyerek uyardı! - Sayfa 4

Küçük ölçekli bir deprem oldu fakat Bursa’da paniğe neden oldu. Çevre illerde de hissedildi. Bu kadar paniğe neden olmasının sebebi, depremin odak noktasının yerleşim yerlerinin hemen altında olması. Bu depremin 3 şiddetinde artçıları olmaya devam edebilir ama daha büyük bir artçı deprem beklenmez” şeklinde konuştu.

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