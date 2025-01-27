Bursa depremi sonrası uzmanından açıklama: "7 ve üzeri deprem oluşturabilir" diyerek uyardı!

Küçük ölçekli bir deprem oldu fakat Bursa’da paniğe neden oldu. Çevre illerde de hissedildi. Bu kadar paniğe neden olmasının sebebi, depremin odak noktasının yerleşim yerlerinin hemen altında olması. Bu depremin 3 şiddetinde artçıları olmaya devam edebilir ama daha büyük bir artçı deprem beklenmez” şeklinde konuştu.