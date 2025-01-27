Bursa depremi sonrası uzmanından açıklama: "7 ve üzeri deprem oluşturabilir" diyerek uyardı!
Bursa’da öğle saatlerinde 4.1 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe sebep oldu. Jeoloji Mühendisi Engin Er, Bursa’da 7 ve üzeri deprem oluşturabilecek fay hatları olduğunu belirterek, bu depremle birlikte deprem gerçekliğinin unutulmaması gerektiğini ifade etti.
Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde saat 13.43’te yaşanan 4.1 büyüklüğündeki deprem panik yaşattı. Kısa süren deprem 9.74 kilometre derinlikte yaşandı. Saniyeler süren depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı.
Jeoloji Mühendisi Engin Er, yaptığı açıklamada 5 ve 7 şiddeti arasındaki depremlerin orta büyüklük sınıfına girdiğini belirterek, yaşanan depremin küçük bir deprem olduğunu söyledi.
Bu depremle birlikte gerekli önlemlerin alınmasının hız kazanması gerektiğinin altını çizen Er, Bursa’da 7 ve üzeri deprem oluşturabilecek fay hatları olduğunu söyledi. Bursa’da yaşanan depremin büyük bir deprem olarak sınıflandırılmadığını söyleyen Engin Er, “Öncelikle bugün yaşanan deprem çok büyük bir deprem değil. Biz depremleri sınıflandırırken 5 ila 7 şiddetindeki depremleri orta, 7 şiddeti üzeri depremleri büyük depremler olarak sınıflandırıyoruz.
Küçük ölçekli bir deprem oldu fakat Bursa’da paniğe neden oldu. Çevre illerde de hissedildi. Bu kadar paniğe neden olmasının sebebi, depremin odak noktasının yerleşim yerlerinin hemen altında olması. Bu depremin 3 şiddetinde artçıları olmaya devam edebilir ama daha büyük bir artçı deprem beklenmez” şeklinde konuştu.