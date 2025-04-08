Bursa sallandı, Prof. Dr. Naci Görür ve Okan Tüysüz'ün o sözleri akla geldi: Uluabat Fayı uyandı mı?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, 7 Nisan 2025 Pazartesi günü Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi merkezli 3.5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Uzmanlar bu depremden önce de Bursa için çok defa uyarıda bulunmuştu. Peki Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'daki fay hatları hakkında hangi uyarılarda bulunmuştu? İşte detaylar...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 7 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 20.39’da meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki depremin, yerin 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.
Daha önce bölgede meydana gelen depremlerin ardından uzmanlar fay hatları ile ilgili uyarmıştı. Peki Prof. Dr. Okan Tüysüz ve Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'daki fay hatları hakkında hangi uyarılarda bulunmuştu?
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, Bursa'nın içinden ve çevresinden aktif faylar geçtiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullanmıştı: