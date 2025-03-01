Bursa ve Ankara için ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul depremi kaç büyüklüğünde olacak?
Doç. Dr. Bülent Özmen, Türkiye'de deprem olasılığı yüksek kentleri saydı. Marmara Bölgesi'nde biriken gerilime dikkat çeken Özmen, İstanbul için korkutan bir açıklama yaptı, 7 ve üzeri deprem uyarısında bulundu. Özmen, Bursa'da uzun süredir büyük deprem yaşanmadığını belirtti, Ankara için ise deprem tehlikesinin sanılandan fazla olduğunu açıkladı.
Doç. Dr. Bülent Özmen, Türkiye'nin deprem bakımından en tehlikeli 2 bölgesini 'Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi'nden geçip Ege Denizi'ne doğru uzanan kısmı ve en doğu ucu' ve 'Erzincan - Bingöl'e kadar giden Yedisu segmenti olarak bilinen ucu' olarak açıkladı.
Türkiye'nin her noktasının deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Özmen, Bursa ve Ankara konusunda ise ürküten uyarılar yaptı.
Bursa'da yıllardır büyük deprem olmamasının tehlikeyi artırdığına işaret eden Özmen, Ankara'nın da sanılanın aksine deprem bakımından masum olmadığını vurguladı.