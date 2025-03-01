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  4. Bursa ve Ankara için ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul depremi kaç büyüklüğünde olacak?

Bursa ve Ankara için ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul depremi kaç büyüklüğünde olacak?

Doç. Dr. Bülent Özmen, Türkiye'de deprem olasılığı yüksek kentleri saydı. Marmara Bölgesi'nde biriken gerilime dikkat çeken Özmen, İstanbul için korkutan bir açıklama yaptı, 7 ve üzeri deprem uyarısında bulundu. Özmen, Bursa'da uzun süredir büyük deprem yaşanmadığını belirtti, Ankara için ise deprem tehlikesinin sanılandan fazla olduğunu açıkladı.

Bursa ve Ankara için ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul depremi kaç büyüklüğünde olacak? - Sayfa 1

Doç. Dr. Bülent Özmen, Türkiye'nin deprem bakımından en tehlikeli 2 bölgesini 'Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi'nden geçip Ege Denizi'ne doğru uzanan kısmı ve en doğu ucu' ve 'Erzincan - Bingöl'e kadar giden Yedisu segmenti olarak bilinen ucu' olarak açıkladı.

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Bursa ve Ankara için ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul depremi kaç büyüklüğünde olacak? - Sayfa 2

Türkiye'nin her noktasının deprem bölgesi olduğuna dikkat çeken Özmen, Bursa ve Ankara konusunda ise ürküten uyarılar yaptı.

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Bursa ve Ankara için ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul depremi kaç büyüklüğünde olacak? - Sayfa 3

Bursa'da yıllardır büyük deprem olmamasının tehlikeyi artırdığına işaret eden Özmen, Ankara'nın da sanılanın aksine deprem bakımından masum olmadığını vurguladı.

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Bursa ve Ankara için ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul depremi kaç büyüklüğünde olacak? - Sayfa 4

Türkiye'de kaç tane diri fay var?

Sputnik Türkiye'ye konuşan Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Özmen, Türkiye'de bine yakın fayın olduğunu söyledi.

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