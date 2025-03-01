Bursa ve Ankara için ezber bozan deprem uyarısı: İstanbul depremi kaç büyüklüğünde olacak?

Doç. Dr. Bülent Özmen, Türkiye'nin deprem bakımından en tehlikeli 2 bölgesini 'Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi'nden geçip Ege Denizi'ne doğru uzanan kısmı ve en doğu ucu' ve 'Erzincan - Bingöl'e kadar giden Yedisu segmenti olarak bilinen ucu' olarak açıkladı.