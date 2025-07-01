Bursa'da art arda depremler! Prof. Dr. Ercan açıkladı: Büyük Marmara depreminin habercisi mi?

Prof. Dr. Ercan, "Gemlik kolu üzerinde gerçekleşmiş en küçük depremdir. Çok olağan bir depremdir. Bunun ardından daha büyük bir deprem gelecek korkusunu yaymamak gerekiyor çünkü o konuda herhangi bir bilimsel veri şu anda yok" ifadelerini kullandı.