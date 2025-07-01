Bursa'da art arda depremler! Prof. Dr. Ercan açıkladı: Büyük Marmara depreminin habercisi mi?
AFAD Deprem Dairesi’nden verilen bilgiye göre, saat 11.47’de Gemlik merkezli 3.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 13:00 civarında aynı bölgede bir deprem daha meydana geldi. AFAD'a göre 70 dakika sonra gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü. İlgili deprem sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bugün olan deprem Gemlik kolu üzerinde gerçekleşmiş en küçük depremdir. Çok olağan bir depremdir." ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çevre illerde de hissedilen depremin 9,82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Saat 13:00 civarında aynı bölgede bir deprem daha meydana geldi. AFAD'a göre 70 dakika sonra gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü
Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.