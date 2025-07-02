Bursa'da deprem hareketliliği! Prof. Dr. Süleyman Pampal uyardı: 'Bir hazırlık gibi'
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, İstanbul dahil birçok ilden hissedildi. Deprem hareketliliği dünden beri devam ediyor. Depremin ardından canlı yayında uyarılarda bulunan Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Gemlik civarındaki bu tür depremler sanki İznik depremini üreten fayın ısınma hareketleri gibi yorumlanabilir. Bir hazırlık gibi" dedi. Pampal, bölgeye dikkat çekti ve "Teyakkuzda olmamız gerekiyor. Aktif fay üzerinde bulunan bir bölge" diye konuştu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre depremin merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesi, büyüklüğü de 4,3...
12,91 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, 2 Temmuz'da saat 13.57'de meydana geldi.
PROF. DR. PAMPAL: BİR HAZIRLIK GİBİ
CNN Türk yayınına bağlanan Prof. Dr. Süleyman Pampal şunları söyledi:
"Gemlik bölgesindeki fay Kuzey Anadolu fayının kuzey kesimi. Orada çok ciddi bir boşluk var. Gemlik civarındaki bu tür depremler sanki İznik depremini üreten fayın ısınma hareketleri gibi yorumlanabilir. Bir hazırlık gibi. İznik konsülü önemli bir merkez. 1065 depreminde oradaki eserler su altında kalmış hala sular altında. Gemlik İznik'e çok yakın. Gemlik'te olan depremler o yüzden dün bizi kaygılandırmıştı.