Bursa'da deprem hareketliliği! Prof. Dr. Süleyman Pampal uyardı: 'Bir hazırlık gibi'

PROF. DR. PAMPAL: BİR HAZIRLIK GİBİ

CNN Türk yayınına bağlanan Prof. Dr. Süleyman Pampal şunları söyledi:

"Gemlik bölgesindeki fay Kuzey Anadolu fayının kuzey kesimi. Orada çok ciddi bir boşluk var. Gemlik civarındaki bu tür depremler sanki İznik depremini üreten fayın ısınma hareketleri gibi yorumlanabilir. Bir hazırlık gibi. İznik konsülü önemli bir merkez. 1065 depreminde oradaki eserler su altında kalmış hala sular altında. Gemlik İznik'e çok yakın. Gemlik'te olan depremler o yüzden dün bizi kaygılandırmıştı.