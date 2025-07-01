  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Bursa'da 2 deprem oldu, İstanbul da sallandı! Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan aktif fay uyarısı

Bursa'da 2 deprem oldu, İstanbul da sallandı! Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan aktif fay uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Bursa'da saat 11.47'de 3,9, 12.57'de de 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler İstanbul'da da hissedildi. Depremin ardından ilk açıklama Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan geldi. CNN TÜRK'e konuşan Pampal, "Burası maalesef Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde deprem üretebilecek aktif fayların bulunduğu yıkıcı depremlerin olduğu bölge olması açısından önemli" dedi.

Bursa'da 2 deprem oldu, İstanbul da sallandı! Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan aktif fay uyarısı - Sayfa 1

Bursa'da 1 Temmuz'da saat 11.47'de 3,9, 12.57'de de 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

1 | 6
Bursa'da 2 deprem oldu, İstanbul da sallandı! Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan aktif fay uyarısı - Sayfa 2

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik ilçesi olan 3,9 ve 4.2 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

2 | 6
Bursa'da 2 deprem oldu, İstanbul da sallandı! Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan aktif fay uyarısı - Sayfa 3

Depremler, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

3 | 6
Bursa'da 2 deprem oldu, İstanbul da sallandı! Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan aktif fay uyarısı - Sayfa 4

"YIKICI DEPREMLERİN OLDUĞU BÖLGE OLMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Depremin ardından uyarılarda bulunan Prof. Dr. Süleyman Pampal, CNN TÜRK'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

4 | 6