Bursa'da 2 deprem oldu, İstanbul da sallandı! Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan aktif fay uyarısı
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre Bursa'da saat 11.47'de 3,9, 12.57'de de 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler İstanbul'da da hissedildi. Depremin ardından ilk açıklama Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan geldi. CNN TÜRK'e konuşan Pampal, "Burası maalesef Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu üzerinde deprem üretebilecek aktif fayların bulunduğu yıkıcı depremlerin olduğu bölge olması açısından önemli" dedi.
Bursa'da 1 Temmuz'da saat 11.47'de 3,9, 12.57'de de 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
1 | 6
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Gemlik ilçesi olan 3,9 ve 4.2 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.
2 | 6