Bursa'da yine deprem oldu, İstanbul sallandı! Daha büyük deprem olur mu? Okan Tüysüz yanıtladı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, İstanbul dahil birçok ilden hissedildi. Hareketliliğin dünden beri devam ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Okan Tüysüz, "2003'ten bu yana zaman zaman deprem olan bölge. KAF'ın orta kolu dediğimiz aktif bir fayın üzerinde." dedi. Peki daha büyük bir deprem olur mu? Prof. Dr. Tüysüz yanıt verdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre depremin merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesi, büyüklüğü de 4,3...
12,91 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, 2 Temmuz'da saat 13.57'de meydana geldi.
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