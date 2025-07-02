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  4. Bursa'da yine deprem oldu, İstanbul sallandı! Daha büyük deprem olur mu? Okan Tüysüz yanıtladı

Bursa'da yine deprem oldu, İstanbul sallandı! Daha büyük deprem olur mu? Okan Tüysüz yanıtladı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, İstanbul dahil birçok ilden hissedildi. Hareketliliğin dünden beri devam ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Okan Tüysüz, "2003'ten bu yana zaman zaman deprem olan bölge. KAF'ın orta kolu dediğimiz aktif bir fayın üzerinde." dedi. Peki daha büyük bir deprem olur mu? Prof. Dr. Tüysüz yanıt verdi.

Bursa'da yine deprem oldu, İstanbul sallandı! Daha büyük deprem olur mu? Okan Tüysüz yanıtladı - Sayfa 1

Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem oldu.

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Bursa'da yine deprem oldu, İstanbul sallandı! Daha büyük deprem olur mu? Okan Tüysüz yanıtladı - Sayfa 2

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre depremin merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesi, büyüklüğü de 4,3...

12,91 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, 2 Temmuz'da saat 13.57'de meydana geldi.

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Bursa'da yine deprem oldu, İstanbul sallandı! Daha büyük deprem olur mu? Okan Tüysüz yanıtladı - Sayfa 3

Deprem, İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

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Bursa'da yine deprem oldu, İstanbul sallandı! Daha büyük deprem olur mu? Okan Tüysüz yanıtladı - Sayfa 4

PROF. DR. TÜYSÜZ: AKTİF BİR FAYIN ÜZERİNDE

Depremin ardından uzman yorumları da gelmeye başladı. Prof. Dr. Okan Tüysüz, NTV canlı yayınında depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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