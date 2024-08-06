Buse Naz Çakıroğlu’nun yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda? Buse Naz Çakıroğlu kimdir?

Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin İstanbul kentindeki Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda altın madalya kazandı. İlk turda Moğol Mungunsaran Balsan'ı, ikinci turda Cezayirli Roumaysa Boualam'ı, çeyrek finalde Aira Cordero Villegas'ı, yarı finalde de İspanyol Fernandez'i eleyen Buse Naz Çakıroğlu, finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayan ve maçın kontrolünü elinde bulunduran Buse Naz, ilk raundu 5-0 aldı. Kontrollü performansını sürdüren milli boksör ikinci raundu da 4-1 üstün tamamladı. Son raundu da 4-1 alarak maçı 5-0 kazandı ve altın madalyayı kazandı.

Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda final maçında İrlanda'dan Caitlin Fryers'ı 5-0 yenerek altın madalya kazandı. Son 16 turunda Alman Maxi Klotzer'ı; çeyrek finalde Polonyalı Natalia Rok'u; yarı finalde ise İtalyan Giordana Sorrentino'yu 5-0 skorlarla yenerek finale çıkmıştı.