Buse Naz Çakıroğlu’nun yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda? Buse Naz Çakıroğlu kimdir?
Paris Olimpiyatlarında Buse Naz Çakıroğlu, 50 kg çeyrek finalinde rakibi Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi. Peki, Buse Naz Çakıroğlu’nun yarı final maçı ne zaman? Boksör Buse Naz Çakıroğlu kimdir? İşte detaylar…
Buse Naz Çakıroğlu’nun yarı final maçı ne zaman, hangi kanalda?
Buse Naz Çakıroğlu, 50 kg çeyrek finalinde rakibi Pihla Kaivo-Oja'yı 5-0 yenerek yarı finale yükseldi. Milli boksör, 6 Ağustos salı günü TSİ 23:18’de TRT Spor ekranlarında yarı finalde Filipinler’den Aira Villagas ile karşı karşıya gelecek.
Buse Naz Çakıroğlu kimdir?
26 Mayıs 1996 yılında Trabzon’da doğan Buse Naz Çakıroğlu Türk boksördür. Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusudur. 2019 yılında Avrupa şampiyonu oldu. 2021 yılında Tokyo Olimpiyatları'na katılma kotası elde etti. Türkiye'nin Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksörüdür. 2020 Yaz Olimpiyatları'nda sinek sıklette gümüş madalya kazanmıştır.
1996 yılında Trabzon'da doğdu. Yükseköğrenimini Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde tamamladı.
2018 yılında Bulgaristan'da düzenlenen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya, Romanya'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
2019'da Rusya'da düzenlenen AIBA Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya, Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen Uluslararası Eli Boks Turnuvası'nda ve Minsk'te düzenlenen 2019 Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı. Aynı yıl Madrid'de gerçekleşen EUBC Büyük Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda 51 kiloda şampiyon oldu ve aynı zamanda şampiyonanın en iyi kadın boksörü seçildi.
2021'de Sırbistan'da düzenlenen 10. Nations Cup Uluslararası Boks Turnuvası'nda Gümüş madalya, Macaristan'da düzenlenen 65. Bocskai Istvan Memorial Uluslararası Boks Turnuvası'nda altın madalya elde etti. Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları’nda altın madalya kazandı ve olimpiyatlarda seri başı olma hakkını elde etti. Çakıroğlu böylece Türkiye'nin organizasyon tarihindeki ilk boks altınını kazanmış ve Olimpiyatlara kota kazanan ilk kadın boksör olmuştur.
Japonya'nın Tokyo kentinde Kokugikan Arena'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda sinek sıklet final maçında Bulgar rakibi Stoyka Krasteva'ya yenilerek gümüş madalya kazanmıştır. Son 16 turunda Özbek Tursunoy Rakhimova'yı 3-2; çeyrek finalde Taylandlı Jutamas Jitpong'u; yarı finalde ise Çin Taipeili Huang Hsiao-wen'i 5-0 skorlarla yenerek finale çıkmıştı.
Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin İstanbul kentindeki Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda altın madalya kazandı. İlk turda Moğol Mungunsaran Balsan'ı, ikinci turda Cezayirli Roumaysa Boualam'ı, çeyrek finalde Aira Cordero Villegas'ı, yarı finalde de İspanyol Fernandez'i eleyen Buse Naz Çakıroğlu, finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria ile karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayan ve maçın kontrolünü elinde bulunduran Buse Naz, ilk raundu 5-0 aldı. Kontrollü performansını sürdüren milli boksör ikinci raundu da 4-1 üstün tamamladı. Son raundu da 4-1 alarak maçı 5-0 kazandı ve altın madalyayı kazandı.
Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen 2022 Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 50 kiloda final maçında İrlanda'dan Caitlin Fryers'ı 5-0 yenerek altın madalya kazandı. Son 16 turunda Alman Maxi Klotzer'ı; çeyrek finalde Polonyalı Natalia Rok'u; yarı finalde ise İtalyan Giordana Sorrentino'yu 5-0 skorlarla yenerek finale çıkmıştı.