Bütün gece fayları izleyen Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan yeni açıklama
İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından tedirginlik devam ediyor. Uzmanlardan peş peşe uyarılar gelirken, son olarak Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan yeni bir paylaşım geldi.
İstanbul'da 23 Nisan'da 6.2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden oldu. 7 ve üzerindeki bir depremde büyük bir yıkımın beklendiği İstanbul'da yaşayanlar geceyi sokaklarda geçirmeye başladı.
Uzmanlar peş peşe uyarılar yaparken son açıklama Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi.
'MİDE BULANDIRDI' DEMİŞTİ
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 25 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından "Deprem küçük ama konumu mide bulandırdı. Gerginliğin İstanbul koluna sıçradığını gösteriyor. Bu biz jeofizikçiler tarafından çok hoş karşılanmaz. Eğer gerginlik aktarımı başladıysa çanlar çalmaya başlar, alarm verilir. İrkilerek izleyeceğiz" açıklamasını yaptı.