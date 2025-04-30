Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Ahmet Ercan, tahminini açıkladı, riskli ilçeleri saydı
Marmara Denizi’nde 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından gözler yeniden olası büyük İstanbul depremine çevrilirken, Jeofizik Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Büyük deprem için en az 20 ile 50 yıl var” dedi. Özellikle Avrupa Yakası’ndaki bazı bölgelerin zemin yapısı nedeniyle daha hassas olduğuna dikkat çeken Ercan, İstanbul'un riskli ilçelerini de tek tek saydı.
İstanbul’da 23 Nisan'da meydana gelen son depremin ardından kamuoyunda artan endişelere ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Marmara Bölgesi’nde beklenen büyük depreme dair güncel tahminlerini paylaştı.
BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN BEKLENİYOR?
tv100'e konuşan Ercan, büyük İstanbul depreminin yakın vadede beklenmediğini belirterek, “En az 20 ile 50 yıllık bir zaman dilimi içinde olası” dedi.
Ercan, önceki değerlendirmelerinde 7 ila 7.2 büyüklüğünde bir deprem öngördüğünü hatırlatarak, son analizler sonucunda bu tahminin 6.9 ile 7.1 aralığına çekildiğini açıkladı.