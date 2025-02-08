Çadırlarda yaşamaya mahkum edilen Filistinliler, soğuk hava ve fırtına ile mücadele ediyor

"Gazze'yi terk etmeyeceğiz"

Bölgedeki yerinden edilmiş Filistinliler, şartlar ne derece zorlu olursa olsun Gazze'den göç etmeyeceklerini, Gazze'den göç etmektense topraklarında ölmeyi tercih edeceklerinin altını çizdi. Yaşadıkları ağır acılara rağmen ve henüz geri dönmelerine izin verilmeyen topraklarına bağlı olduklarını ifade eden Halife, zorla yerinden edilme planlarını da reddettiklerini vurguladı. Halife, "Evler yıkılsa da çadır kurup orada yaşayacağız. Gazze'den gönüllü olarak göç etmeyeceğiz. Balıklar suda ne kadar yaşarsa yaşasın, dışarı çıktıklarında ölürler. Biz de Gazze halkıyız ve onun dışında bir yerde yaşayamayız." sözlerine yer verdi.