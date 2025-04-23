Camlardan atlamayın! İletişim Başkanlığı'ndan depremde yapılmaması gerekenler paylaşımı

Telefonların acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, şu uyarılara yer verildi:



"Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu yastık, kitap gibi malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir. Güvenli bir yer bulup, diz üstü 'çök', başını ve enseni koruyacak şekilde 'kapan', düşmemek için sabit bir yere 'tutun', merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır."