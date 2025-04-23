Camlardan atlamayın! İletişim Başkanlığı'ndan depremde yapılmaması gerekenler paylaşımı
İstanbul’da peş peşe meydana gelen depremler panik yaratırken, vatandaşlardan bazıları balkonlardan veya camdan atlayarak kaçmaya çalıştı. Bu ve benzer durumlar konusunda halen tam olarak bilinçlenemedil. İletişim Başkanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yapılmaması gerekenleri paylaştı.
Deprem ülkesi olan Türkiye’de, ortalama bir yılda büyük küçük binlerce deprem meydana geliyor. Vatandaşların bu konuda bilinçlenmesi konusunda ciddi uyarılar yapılıp eğitimler verilse de, halen çok sayıda kişi olası bir depreme hazır değil.
Büyük Marmara depremi için uzmanlar yıllardır uyarılarda bulunurken, vatandaşlar da ne yazık ki tam olarak buna hazırlanmadı. 23 Nisan’da İstanbul’da peş peşe meydana gelen deprem, bir kez daha akıllara Hatay merkezli depremi getirdi.
6.2 ve 4.4’lük depremle birlikte İstanbul ve çevre illerdeki bazı vatandaşların paniğe kapılarak camlardan veya balkonlardan atladığı görüldü. Bu durum bilinçlenme konusunda geride kaldığımızı bir kez daha gösterdi. İletişim Başkanlığı ise, sosyal medya hesabından "deprem anında yapılmayacakları" paylaştı.
Telefonların acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmaması gerektiği belirtilen açıklamada, şu uyarılara yer verildi:
"Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu yastık, kitap gibi malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir. Güvenli bir yer bulup, diz üstü 'çök', başını ve enseni koruyacak şekilde 'kapan', düşmemek için sabit bir yere 'tutun', merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır."