Çanakkale'de heyecanlandıran keşif: 1700 yıllık mezar bulundu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyündeki Apollon Smintheus Kutsal Alanı'nda 2024 yılı kazı çalışmalarında tapınağın kuzeybatısında kalan nekropoliste (mezarlıkta) 1700 yıllık kiremit mezar bulundu. Mezardan çıkacak olanlar antropologlar tarafından incelenecek. Yapılan araştırma sonrası mezarın Roma ya da Bizans dönemine ait olduğu ortaya çıkacak.
Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyündeki Apollon Smintheus Kutsal Alanı'nda 1980 yılında başlayan kazı ve restorasyon çalışmalar Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Davut Kaplan başkanlığında, farklı bilim dallarından uzman ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 20 kişilik bir ekiple gerçekleştiriliyor.
Çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu tarafından da destekleniyor.
Bu yılki kazı çalışmaları Apollon Smintheus Kutsal Alanının kuzeybatısında yer alan Nekropoliste (mezarlık) sürdürülüyor.
İKİ MEZAR BULUNDU
Bu yılki kazılar sırasında iki kiremit mezar bulundu. iki kiremit mezarından biri kadın, birisi de çocuk mezar olarak tespit edildi.