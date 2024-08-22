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Çanakkale'de heyecanlandıran keşif: 1700 yıllık mezar bulundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyündeki Apollon Smintheus Kutsal Alanı'nda 2024 yılı kazı çalışmalarında tapınağın kuzeybatısında kalan nekropoliste (mezarlıkta) 1700 yıllık kiremit mezar bulundu. Mezardan çıkacak olanlar antropologlar tarafından incelenecek. Yapılan araştırma sonrası mezarın Roma ya da Bizans dönemine ait olduğu ortaya çıkacak.

Çanakkale'de heyecanlandıran keşif: 1700 yıllık mezar bulundu - Sayfa 1

Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar köyündeki Apollon Smintheus Kutsal Alanı'nda 1980 yılında başlayan kazı ve restorasyon çalışmalar Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Davut Kaplan başkanlığında, farklı bilim dallarından uzman ve öğrencilerden oluşan yaklaşık 20 kişilik bir ekiple gerçekleştiriliyor.

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Çanakkale'de heyecanlandıran keşif: 1700 yıllık mezar bulundu - Sayfa 2

Çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu tarafından da destekleniyor.

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Çanakkale'de heyecanlandıran keşif: 1700 yıllık mezar bulundu - Sayfa 3

Bu yılki kazı çalışmaları Apollon Smintheus Kutsal Alanının kuzeybatısında yer alan Nekropoliste (mezarlık) sürdürülüyor.

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Çanakkale'de heyecanlandıran keşif: 1700 yıllık mezar bulundu - Sayfa 4

İKİ MEZAR BULUNDU

Bu yılki kazılar sırasında iki kiremit mezar bulundu. iki kiremit mezarından biri kadın, birisi de çocuk mezar olarak tespit edildi.

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