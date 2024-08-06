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  4. Çarpıcı anket sonucu: AK Parti'nin oyu 22 yıl sonra ilk kez bu seviyeye düştü

Çarpıcı anket sonucu: AK Parti'nin oyu 22 yıl sonra ilk kez bu seviyeye düştü

Metropoll Araştırma'nın yaptığı seçim anketini açıklayan Özer Sancar, "Dar gelirlilerin tepkisi nedeniyle AK Parti oyları 3 Kasım 2002'den bu yana en düşük seviyeye inmiş durumda" diye konuştu.

Çarpıcı anket sonucu: AK Parti'nin oyu 22 yıl sonra ilk kez bu seviyeye düştü - Sayfa 1

Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll'ün kurucusu ve yönetici Özer Sencar, araştırma şirketinin yapmış olduğu 'Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' anketini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Çarpıcı anket sonucu: AK Parti'nin oyu 22 yıl sonra ilk kez bu seviyeye düştü - Sayfa 2

Araştırma Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile ortalama 1784 kişi ile yapıldı.

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Çarpıcı anket sonucu: AK Parti'nin oyu 22 yıl sonra ilk kez bu seviyeye düştü - Sayfa 3

Araştırmada 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarının verileri yer aldı.

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Çarpıcı anket sonucu: AK Parti'nin oyu 22 yıl sonra ilk kez bu seviyeye düştü - Sayfa 4

AK Parti ve CHP'nin 14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçim Sonuçları'nın bilgisinin de yer aldığı ankette, kararsızlar dağıtılarak iki partinin yüzdesel farkları paylaşıldı.

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