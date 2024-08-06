Çarpıcı anket sonucu: AK Parti'nin oyu 22 yıl sonra ilk kez bu seviyeye düştü
Metropoll Araştırma'nın yaptığı seçim anketini açıklayan Özer Sancar, "Dar gelirlilerin tepkisi nedeniyle AK Parti oyları 3 Kasım 2002'den bu yana en düşük seviyeye inmiş durumda" diye konuştu.
Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll'ün kurucusu ve yönetici Özer Sencar, araştırma şirketinin yapmış olduğu 'Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?' anketini sosyal medya hesabından paylaştı.
Araştırma Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile ortalama 1784 kişi ile yapıldı.
Araştırmada 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerin ardından nisan, mayıs, haziran ve temmuz aylarının verileri yer aldı.
AK Parti ve CHP'nin 14 Mayıs 2023 Milletvekili Seçim Sonuçları'nın bilgisinin de yer aldığı ankette, kararsızlar dağıtılarak iki partinin yüzdesel farkları paylaşıldı.