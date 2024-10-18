  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Çekişmeli boşanmaya yeni teklif! Yargı yükünün hafifletilmesi planlanıyor

Çekişmeli boşanmaya yeni teklif! Yargı yükünün hafifletilmesi planlanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yargıda yeni düzenlemeler içeren 22 maddelik kanun teklifinin sunulması bekleniyor. Teklifte boşanma davalarına ilişkin düzenleme de dikkat çekiyor. Buna göre, çekişmeli boşanmalarda dava açma süresinin 3 yıldan 1 yıla düşürülmesi teklif ediliyor. Hukukçular yeni düzenlemeyi değerlendirdi.

Çekişmeli boşanmaya yeni teklif! Yargı yükünün hafifletilmesi planlanıyor - Sayfa 1

Boşanmalarda yeniden dava açma süreci 3 yıldan 1 yıla düşürülecek. Eşlerden birinin talep etmesi yeterli olacak. 

1 | 8
Çekişmeli boşanmaya yeni teklif! Yargı yükünün hafifletilmesi planlanıyor - Sayfa 2

TBMM’ye sunulması beklenen kanun teklifiyle çekişmeli boşanmalarda yargı yükünün de hafifletilmesi planlanıyor.

2 | 8
Çekişmeli boşanmaya yeni teklif! Yargı yükünün hafifletilmesi planlanıyor - Sayfa 3

Hukukçular yeni düzenlemeyi değerlendirdi 

Avukat Cengiz Hortoğlu, “Boşanma davası açıldı ve reddedildi. Reddedildikten sonra 3 yıl beklenmesi gerekiyordu. Bu 3 yıl bekleme süreci çok uzun bir süreydi" dedi.

3 | 8
Çekişmeli boşanmaya yeni teklif! Yargı yükünün hafifletilmesi planlanıyor - Sayfa 4

Hortoğlu, "1 yıla indirilmesi eşler arasındaki ihtilafı da azaltacak. Eşler bir ihtilafa düştüğünde o dava ne kadar erken ve hızlı bir şekilde sonuçlanırsa iki taraf için de o kadar iyi olur” diye konuştu.

 

4 | 8