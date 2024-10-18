Çekişmeli boşanmaya yeni teklif! Yargı yükünün hafifletilmesi planlanıyor
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yargıda yeni düzenlemeler içeren 22 maddelik kanun teklifinin sunulması bekleniyor. Teklifte boşanma davalarına ilişkin düzenleme de dikkat çekiyor. Buna göre, çekişmeli boşanmalarda dava açma süresinin 3 yıldan 1 yıla düşürülmesi teklif ediliyor. Hukukçular yeni düzenlemeyi değerlendirdi.
Boşanmalarda yeniden dava açma süreci 3 yıldan 1 yıla düşürülecek. Eşlerden birinin talep etmesi yeterli olacak.
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TBMM’ye sunulması beklenen kanun teklifiyle çekişmeli boşanmalarda yargı yükünün de hafifletilmesi planlanıyor.
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Hukukçular yeni düzenlemeyi değerlendirdi
Avukat Cengiz Hortoğlu, “Boşanma davası açıldı ve reddedildi. Reddedildikten sonra 3 yıl beklenmesi gerekiyordu. Bu 3 yıl bekleme süreci çok uzun bir süreydi" dedi.
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