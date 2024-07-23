Celal Şengör veda etti. 'Benim yetişmem atık mümkün değil' diyerek tüm haklarını devretti
Sivri dili, kendine has tarzı ve yaptığı tespitlerle gündeme sıklıkla gelen Celal Şengör, üzücü bir veda yaşadı
Türkiye'de hem Amerikan Bilimler Akademisi hem de Rus Bilimler Akademisi'ne üye olmayı başaran birkaç bilim insanından biri olan Celal Şengör, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne emekli olduktan sonra veda etmişti. Şengör, üzücü bir veda daha yaşadı.
İTÜ'deki akademi hayatına son veren Celan Şengör, şimdide binbir güçlükle birleştirdiği kütüphanesinin tüm haklarını, biyoloji okuyan oğlu Asım Şengör'e devretti. Fatih Altaylı'nın YouTube kanalında yayınlanan devir töreninde İlber Ortaylı da bulundu.
Bugüne kadar birçok kitap, harita ve maketi kütüphanesinde sergileyen Celal Şengör, bu bakımdan Türkiye'nin de en zengin kütüphanelerinden birine sahip. Derslerinin de bir kısmını bu kütüphanede verdiğini ifade eden Şengör, "Bugün burada benim ömür boyu topladığım ve çok büyük ölçüde jeolojiye dönük kütüphanemin aşağı yukarı 50 bin kitap bulunuyor ve birçok belge bulunuyor. Bir müze haline getirmeyi de istedim ben. Çünkü ben emekli olmadan bazı derslerimi lisansüstü ve doktora derslerimi burada veriyordum" dedi.
ARTIK YAŞLANDIM
İTÜ'den emekli olduktan sonra kendi işleriyle ilgilenmeye başlayan Şengör artık yaşlandım diyerek, "Çocuklara hem orijinal kaynakları göstereyim hem çocuklar duvarlardaki sergilenmiş malzemelere bakarak kültürlerini geliştirsinler istiyordum. Fakat artık yaşlandım. Bu kütüphaneye benim yetişmem mümkün değil." ifadelerini kullandı