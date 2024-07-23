Celal Şengör veda etti. 'Benim yetişmem atık mümkün değil' diyerek tüm haklarını devretti

Bugüne kadar birçok kitap, harita ve maketi kütüphanesinde sergileyen Celal Şengör, bu bakımdan Türkiye'nin de en zengin kütüphanelerinden birine sahip. Derslerinin de bir kısmını bu kütüphanede verdiğini ifade eden Şengör, "Bugün burada benim ömür boyu topladığım ve çok büyük ölçüde jeolojiye dönük kütüphanemin aşağı yukarı 50 bin kitap bulunuyor ve birçok belge bulunuyor. Bir müze haline getirmeyi de istedim ben. Çünkü ben emekli olmadan bazı derslerimi lisansüstü ve doktora derslerimi burada veriyordum" dedi.