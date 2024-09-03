ÇELİK KUBBE Türkiye'yi nasıl koruyacak? ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve MKE müthiş proje için çalışıyor

ÇOK ALÇAK İRTİFA

Çok Alçak İrtifa katmanındaki sistemler, azami 3 bin metre irtifaya kadar etkililerdir. KORKUT Hava Savunma Top Sistemi veyahut SUNGUR Portatif Hava Savunma Füzesi gibi sistemler, bu katmanın üyesidirler.

KORKUT 1

Başlıca hedefleri arasında; seyir füzesi, alçak irtifadan uçan hava vasıtaları, hava-yer füzeleri, roket, top ve havan mühimmatı yer alır. Bu sistemlerin menzili kısa olduğu için ‘Nokta Hava Savunması’ yaparlar. Yani korunacak tesisin içerisinde yer alır. Çok Alçak İrtifa katmanındaki sistemler, 3 ila 5 bin metre irtifaya kadar etkilidir.