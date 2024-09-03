ÇELİK KUBBE Türkiye'yi nasıl koruyacak? ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve MKE müthiş proje için çalışıyor
Son gerçekleştirilen Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrasında Türkiye'nin hava sahasının korunması amacıyla ÇELİK KUBBE için çalışmaların başlatılması yönünde karar alındı. Peki ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN ve MKE gibi dev savunma şirketlerinin destek vereceği bu önemli proje hayata geçtiğinde Türkiye'yi nasıl koruyacak? İşte detaylar...
Çelik Kubbe, bütün hava savunma silah, sensör ve komuta-kontrol altyapısının tek bir ağa bağlanmasını ve birliklerin görev sorumluluklarına göre ilgili birlikleri bu ağ üzerinden komuta etmesini sağlayacak. Böylece hava saldırılarına karşı önlem alınacak.
HAVA TEHDİTLERİ NEDİR?
Hava tehditleri temelde ikiye ayrılır. Bunlar; hava soluyan ve balistik tehditleridir.
Hava soluyandan kasıt; savaş uçağı, İHA, seyir füzesi, helikopter ve diğer araçlardır.
Balistik tehditler de adı üstünde balistik füzelerdir.
Bunlara bir de topçu, havan ve roket mühimmatı da eklenebilir.
HAVA SAVUNMA KATMANLARI NELER?
1. Çok Alçak İrtifa
2. Alçak İrtifa
3. Orta İrtifa
4. Yüksek İrtifa
ÇOK ALÇAK İRTİFA
Çok Alçak İrtifa katmanındaki sistemler, azami 3 bin metre irtifaya kadar etkililerdir. KORKUT Hava Savunma Top Sistemi veyahut SUNGUR Portatif Hava Savunma Füzesi gibi sistemler, bu katmanın üyesidirler.
KORKUT 1
Başlıca hedefleri arasında; seyir füzesi, alçak irtifadan uçan hava vasıtaları, hava-yer füzeleri, roket, top ve havan mühimmatı yer alır. Bu sistemlerin menzili kısa olduğu için ‘Nokta Hava Savunması’ yaparlar. Yani korunacak tesisin içerisinde yer alır. Çok Alçak İrtifa katmanındaki sistemler, 3 ila 5 bin metre irtifaya kadar etkilidir.