Ceyda Düven'cinin "ped" önerisine Buket Aydın'dan tepki çeken yanıt
Ceyda Düvenci'nin "ped" önerisine Buket Aydın'dan tepki çeken bir yanıt geldi.
Ceyda Düvenci'nin erkeklere seslenerek "ped" önerisine, Buket Aydın cevap verdi.
Düvenci, iş yerlerinde erkeklerin kadın iş arkadaşları için ped bulundurması gerektiğini söyleyerek, "Bir gün istenmeyen bir durumda kadın çalışanın yardıma ihtiyacı olabilir. Bu yüzden erkeklerin ped bulundurması normalleşmeli" demişti.
Düvenci, erkeklerin işyerlerinde çekmecede ped bulundurabileceklerini ve gerektiğind kadınların erkeklerden de ped isteyebileceğine dair sözleri birçok kişiden destek almıştı.
Ancak destekleyenlerin yanında tepki gösterenler de oldu. O isimlerden biri de Buket Aydın oldu.