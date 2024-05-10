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  4. Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! 10 Mayıs 2024 cuma altın fiyatları

Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! 10 Mayıs 2024 cuma altın fiyatları

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (10 Mayıs) ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç gram? İşte 10 Mayıs cuma altın fiyatları…

Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! 10 Mayıs 2024 cuma altın fiyatları - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.423,29

Satış: 2.426,42

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3,877.27

Satış: 3,967.19

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Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! 10 Mayıs 2024 cuma altın fiyatları - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 7,730.31

Satış: 7,934.38

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 16,297.00

Satış: 16,307.00

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Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! 10 Mayıs 2024 cuma altın fiyatları - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 38,772.70

Satış: 39,671.92

Ata altın fiyatı

Alış: 15,993.74

Satış: 16,402.58

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Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! 10 Mayıs 2024 cuma altın fiyatları - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15,509.08

Satış: 15,820.24

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,210.04

Satış: 2,212.89

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