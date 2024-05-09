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  4. Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! 9 Mayıs 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! 9 Mayıs 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar?

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (9 Mayıs) ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç gram? İşte 9 Mayıs perşembe altın fiyatları…

Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! 9 Mayıs 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? - Sayfa 1

Gram altın fiyatı

Alış: 2.424,43

Satış: 2.427,55

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 3,879.08

Satış: 3,969.05

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Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! 9 Mayıs 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? - Sayfa 2

Yarım altın fiyatı

Alış: 7,733.93

Satış: 7,938.10

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 16,139.00

Satış: 16,383.00

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Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! 9 Mayıs 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? - Sayfa 3

Gremse altın fiyatı

Alış: 38,780.53

Satış: 39,679.93

Ata altın fiyatı

Alış: 16,001.22

Satış: 16,410.25

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Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! 9 Mayıs 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar? - Sayfa 4

Ziynet altın fiyatı

Alış: 15,506.73

Satış: 15,817.85

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,211.08

Satış: 2,213.93

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