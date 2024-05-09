Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları! 9 Mayıs 2024 perşembe altın fiyatları ne kadar?
Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (9 Mayıs) ne kadar oldu? Çeyrek altın kaç gram? İşte 9 Mayıs perşembe altın fiyatları…
Gram altın fiyatı
Alış: 2.424,43
Satış: 2.427,55
Çeyrek altın fiyatı
Alış: 3,879.08
Satış: 3,969.05
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Yarım altın fiyatı
Alış: 7,733.93
Satış: 7,938.10
Cumhuriyet altını fiyatı
Alış: 16,139.00
Satış: 16,383.00
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Gremse altın fiyatı
Alış: 38,780.53
Satış: 39,679.93
Ata altın fiyatı
Alış: 16,001.22
Satış: 16,410.25
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Ziynet altın fiyatı
Alış: 15,506.73
Satış: 15,817.85
22 Ayar Bilezik Gram/TL
Alış: 2,211.08
Satış: 2,213.93
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