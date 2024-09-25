CHP'nin kritik İmamoğlu zirvesinde yol haritası görüşüldü! İşte 6 soruda "ahmak davası"
CHP’nin kurmayları İstanbul’da İBB başkanı Ekrem İmamoğlu davası için kritik bir toplantı gerçekleştiriyor. İmamoğlu’na siyasi yasak getirilmesini öngören mahkeme kararı gündemiyle toplanan zirvede yol haritası belirlenecek. İşte 6 soruda siyasi yasağa neden olan ‘ahmak davası’ hakkındaki detaylar
CHP İBB başkanı Ekrem İmamoğlu davası için toplandı. Partinin kurmayları İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi durumunda nasıl bir yol izleyeceğini belirlemeye çalışıyor. Mahkeme kararını görüşmek için toplanan CHP yönetimi, “ahmak davası” için atılacak adımları görüştü.
Özgür Özel: İmamoğlu'na bir kısıt getirmek için kumpas kurmuşlar
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Sosyalist Enternasyonel toplantısına katılmak üzere ABD'ye gittiği için toplantıya katılamadı. Ancak kritik toplantı için bir açıklama yaptı. Özel, "Ekrem İmamoğlu'nun olası bir cumhurbaşkanı adaylığı ya da Ekrem İmamoğlu'nu bir kısıt getirmek için kumpas kurmuşlar, kumpasın piyonu Süleyman Soylu" ifadelerini kullandı.
CHP’de siyasi yasak kararı görüşüldü
CHP siyasi yasak kararının onanması durumunda nasıl hareket edileceğini belirlemek istiyor. Toplantıya CHP Genel Merkezi'nden temsilcilerin yanında İmamoğlu ve avukatları da katıldı. İşte 6 soruda imamoğlu'na ceza getiren ahmak davası
Ahmak davasına konu olan olay nedir?
İBB Başkanı İmamoğlu, 30 Ekim 2019'da Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenen bir kongrede 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesini eleştirmiş, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu buna karşı yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'na gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum; bunun bedelini bu millet sana ödetecek" demişti. Gazetecilerin Soylu'nun bu sözlerini sorduğu İmamoğlu da "Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Tam da 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır, önce oraya bir odaklansın" yanıtı vermişti. İmamoğlu'nun bu sözleriyle seçimleri iptal eden Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) hedef aldığı gerekçesiyle konu daha sonra mahkemeye taşındı.