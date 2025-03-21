CHP Ön Seçim Ne Zaman, Sandıklar Nerede, Kayıt Nasıl Yapılır?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltında tutulurken, CHP, ön seçime gidileceğini duyurdu. İlk etapta sadece üyeler için yapılacak seçim, daha sonradan üye olan veya olmayan herkese açıldı. Peki CHP ön seçim ne zaman, sandıklar nerede ve nerede oy kullanacağım? CHP ön seçim hakkında bilinmesi gerekenler…
Türkiye, bu hafta siyaset tarihine geçen olaylarla gündemde. Cumhurbaşkanı olmaya hazırlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, birçok suçlama nedeniyle gözaltına alındı. İmamoğlu’na çıkan gözaltı kararı gerek Türkiye gerek dünya basınında yankı uyandırırken, CHP tarafı ön seçimi iptal etmedi ve sandıkların kurulacağını duyurdu. Peki CHP ön seçim ne zaman, sandıklara nereden bakılıyor ve hangi gün oy kullanılacak?
Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı adayını seçmek için sandık başına gidecek. Parti tarafından yapılan ilk duyurda oyların sadece üyeler tarafından kullanılacağı açıklanmış, ancak yaşanan olaylar ışığında bu karar değiştirilerek herkes sandığa çağrıldı.
CHP ÖN SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını belirleyeceği ön seçim 23 Mart Pazar günü yapılacak oy kullanma işlemlerinin ardından belli olacak.