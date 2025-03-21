CHP Ön Seçim Ne Zaman, Sandıklar Nerede, Kayıt Nasıl Yapılır?

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhurbaşkanı adayını seçmek için sandık başına gidecek. Parti tarafından yapılan ilk duyurda oyların sadece üyeler tarafından kullanılacağı açıklanmış, ancak yaşanan olaylar ışığında bu karar değiştirilerek herkes sandığa çağrıldı.