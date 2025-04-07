CHP'nin yeni 'A Takımı' belli oldu! Yeni yönetimde kimler var? Özgür Özel'in listesi fire vermedi
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda seçilen yeni Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ve Bilim Kurulu üyeleri belli oldu.
CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda bin 323 delegeden bin 276’sı oy kullandı. Kullanılan oyaların 105'inin geçersiz olduğu belirlendi, bin 171 oy geçerli kabul edildi. CHP Lideri Özgür Özel, geçerli oyların tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçildi.
Genel Başkanlık seçiminden sonra Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için başvurular alındı. PM'nin 60 üyesi için 181 kişinin adaylık başvurusu yaptığı, YDK'nın 15 üyesi için de 51 adayın başvurduğu açıklandı.
Özgür Özel'in Anahtar Listesi fire vermeden delegelerin onayını aldı
İŞTE PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ...