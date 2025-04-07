CHP'nin yeni 'A Takımı' belli oldu! Yeni yönetimde kimler var? Özgür Özel'in listesi fire vermedi

Genel Başkanlık seçiminden sonra Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelikleri için başvurular alındı. PM'nin 60 üyesi için 181 kişinin adaylık başvurusu yaptığı, YDK'nın 15 üyesi için de 51 adayın başvurduğu açıklandı.

Özgür Özel'in Anahtar Listesi fire vermeden delegelerin onayını aldı

İŞTE PARTİ MECLİSİ ÜYELERİ...