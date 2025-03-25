CHP’nin boykot listesine yeni şirketler eklendi: İşte Özgür Özel’in paylaştığı boykot listesi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane konuşmalarında dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor. Özel, son günlerde yaptığı konuşmalarda iktidara yakın olarak iddia ettiği pek çok medya şirketi ve diğer kurumları boykot edeceğini açıkladı.