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  4. CHP’nin boykot listesine yeni şirketler eklendi: İşte Özgür Özel’in paylaştığı boykot listesi

CHP’nin boykot listesine yeni şirketler eklendi: İşte Özgür Özel’in paylaştığı boykot listesi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de yaptığı konuşma sırasında kendilerini yayınlamayan medya şirketlerine tepki olarak boykot kampanyası başlattı. Söz konusu listede piyasada bilinen pek çok marka yer alıyor. Kahveciden kilimciye, tur firmasından medya şirketine kadar pek çok kurum birkaç gündür boykot ediliyor. Liste her geçen gün genişlemeye devam ederken, Özgür Özel güncel boykot listesini paylaştı.

CHP’nin boykot listesine yeni şirketler eklendi: İşte Özgür Özel’in paylaştığı boykot listesi - Sayfa 1

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından günlerdir Türkiye genelinde eylem ve gösteriler yapılıyor. Bu eylemlere yurt dışındaki gurbetçiler de katılmaya başladı. 

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CHP’nin boykot listesine yeni şirketler eklendi: İşte Özgür Özel’in paylaştığı boykot listesi - Sayfa 2

Her akşam Saraçhane’de buluşan vatandaşlar, İmamoğlu’nun çıkması için mücadelesini sürdürüyor.

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CHP’nin boykot listesine yeni şirketler eklendi: İşte Özgür Özel’in paylaştığı boykot listesi - Sayfa 3

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane konuşmalarında dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor. Özel, son günlerde yaptığı konuşmalarda iktidara yakın olarak iddia ettiği pek çok medya şirketi ve diğer kurumları boykot edeceğini açıkladı. 

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CHP’nin boykot listesine yeni şirketler eklendi: İşte Özgür Özel’in paylaştığı boykot listesi - Sayfa 4

Peki boykot listesinde kimler var, hangi şirket ve kanallar boykot ediliyor? İşte CHP’nin paylaştığı güncel boykot listesi…

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