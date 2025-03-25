CHP’nin boykot listesine yeni şirketler eklendi: İşte Özgür Özel’in paylaştığı boykot listesi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’de yaptığı konuşma sırasında kendilerini yayınlamayan medya şirketlerine tepki olarak boykot kampanyası başlattı. Söz konusu listede piyasada bilinen pek çok marka yer alıyor. Kahveciden kilimciye, tur firmasından medya şirketine kadar pek çok kurum birkaç gündür boykot ediliyor. Liste her geçen gün genişlemeye devam ederken, Özgür Özel güncel boykot listesini paylaştı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından günlerdir Türkiye genelinde eylem ve gösteriler yapılıyor. Bu eylemlere yurt dışındaki gurbetçiler de katılmaya başladı.
Her akşam Saraçhane’de buluşan vatandaşlar, İmamoğlu’nun çıkması için mücadelesini sürdürüyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane konuşmalarında dikkat çeken açıklamalarda bulunuyor. Özel, son günlerde yaptığı konuşmalarda iktidara yakın olarak iddia ettiği pek çok medya şirketi ve diğer kurumları boykot edeceğini açıkladı.