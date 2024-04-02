CHP'nin en fazla ve en az oy topladığı şehirler...
31 Mart 2024 yerel seçimlerinin en başarılı partisi Cumhuriyet Halk Partisi oldu. CHP 15 ilde yüzde 50’yi aşmayı başardı. Ankara yüzde 60,44 ile CHP’nin 2024 seçiminde en yüksek oy aldığı şehir oldu. CHP en düşük oyu ise Güneydoğu illerinde aldı. Parti, buralarda yüzde 3 oya bile ulaşamadı. İşte CHP'nin oy oranının en fazla ve en az olduğu şehirler...
CHP'nin en fazla oy aldığı iller
Ankara - Mansur Yavaş
Yüzde 60,4
1 | 20
Mersin - Vahap Seçer
Yüzde 59,5
2 | 20
Manisa - Ferdi Zeyrek
Yüzde 57,3
3 | 20
Muğla - Ahmet Aras
Yüzde 55,0
4 | 20