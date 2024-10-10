Çiftlik sahibi her şeyi anlattı: Yaban domuzu eti kullanıyorlar!

Domuz etinin dana etinden pahalı olması kafaları karıştırdı

Dana etine karıştırılan domuz etinin nereden temin edildiği ise tam bir muamma. Market fiyatlarına göre domuz etinin dana etinden daha pahalı olması akıllara başka sorular getiriyor. En güçlü tahmin domuz çiftlikleri olmuştu. Çiftliklerde yetiştirilen domuz etinin kilogram fiyatı dana etiyle hemen hemen aynı hatta çoğu zaman daha pahalı olduğu da tartışmalara konu oldu. Bu durum, restoranların neden dana etine domuz eti karıştırdığı konusunda kafa karışıklığı oluşturdu.