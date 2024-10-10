Çiftlik sahibi her şeyi anlattı: Yaban domuzu eti kullanıyorlar!
Tarım Bakanlığı’nın taklit-tağşiş ürünler listesi Türkiye’nin gündemine oturdu. Ünlü restoranların köfte ve et ürünlerinde domuz eti tespit edilmesiyle birlikte başlayan tartışmalar sürerken akıllara pek çok soru işareti de geliyor. Domuzları çiftliklerden satın aldıkları konuşulurken iddialara son noktayı Domuz çiftliği sahibi Halit Özbahçıvan koydu. Özbahçıvan, firmaların çiftlik domuzu değil, yaban domuzu kullandığını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçtiğimiz haftalarda aldığı kararla denetimlerini gerçekleştirdikleri firmalarla ilgili taklit-tağşiş ürünler listesini paylaşması Türkiye’nin gündemine oturdu.
Köfteci Yusuf’ta domuz eti tespiti sert tepkilere neden oldu
Restoran zinciri Köfteci Yusuf başta olmak üzere, bazı lokanta ve menülerinde yer alan ürünlerinde domuz etinin tespit edilmesi kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Köfteci Yusuf’un mahkeme kararıyla adının listede yayınlanmasını engellemesi sonrasında adının açıklanması büyük eleştirilere neden oldu.
Domuz etinin dana etinden pahalı olması kafaları karıştırdı
Dana etine karıştırılan domuz etinin nereden temin edildiği ise tam bir muamma. Market fiyatlarına göre domuz etinin dana etinden daha pahalı olması akıllara başka sorular getiriyor. En güçlü tahmin domuz çiftlikleri olmuştu. Çiftliklerde yetiştirilen domuz etinin kilogram fiyatı dana etiyle hemen hemen aynı hatta çoğu zaman daha pahalı olduğu da tartışmalara konu oldu. Bu durum, restoranların neden dana etine domuz eti karıştırdığı konusunda kafa karışıklığı oluşturdu.
"Yaban domuzu iddiası"
Halit Özbahçıvan, bakanlığın listesinde yer alan söz konusu şirketlerin kullandığı domuz etinin çiftliklerde yetiştirilen evcil domuzların eti olmadığını, yaban domuzları olduğunu söyledi.