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  4. Ciğerimiz yandı.... Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yanan alanlardan geriye bu görüntüler kaldı

Ciğerimiz yandı.... Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yanan alanlardan geriye bu görüntüler kaldı

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırları içerisinde kalan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınında yanan alanlar görüntülendi.

Ciğerimiz yandı.... Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yanan alanlardan geriye bu görüntüler kaldı - Sayfa 1

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi sınırları içerisinde kalan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınında yanan alanlar dron ile görüntülendi.

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Ciğerimiz yandı.... Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yanan alanlardan geriye bu görüntüler kaldı - Sayfa 2

Görüntülerde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Anafartalar Kahramanı" olarak tarih sahnesine çıktığı Conkbayırı'nı alevlerin teğet geçtiği görülürken, Arıburnu Ovası'nın belli bir bölümünün yandığı görüldü.

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Ciğerimiz yandı.... Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yanan alanlardan geriye bu görüntüler kaldı - Sayfa 3

Anzak Koyu ile bazı yabancı mezarlar da yangından etkilendi.

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Ciğerimiz yandı.... Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki yanan alanlardan geriye bu görüntüler kaldı - Sayfa 4

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında dün sabah saat 09.51 sıralarında ziraat arazisinde yangın başladı.

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