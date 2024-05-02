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  4. Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 1 Mayıs 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 1 Mayıs 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen 1 Mayıs 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 278.897.207,41 TL devretti. İşte 1 Mayıs 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 1 Mayıs 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Sayfa 1

1 Mayıs Sayısal Loto sonuçları 

1 Mayıs 2024 çarşamba günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 278.897.207,41 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

08 – 23 – 44 – 77 – 84 – 86 – Joker 09 – SüperStar 13

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 1 Mayıs 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Sayfa 2

Kazanan kategoriler

    Kategori          Kazanan kişi sayısı         İkramiye tutarı

      6                           Devir                        278.897.207,41 ₺

    5+1                             0                                   0,00 ₺

      5                               1                             1.508.242,10 ₺

      4                             275                               5.484,50 ₺

      3                          10.424                              361,70 ₺

     2                          158.110                              35,75 ₺

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 1 Mayıs 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Sayfa 3

SüperStar kazanan kategoriler

      Kategori           Kazanan kişi sayısı         İkramiye tutarı

6+SüperStar                    0                              0,00 ₺

5+1+SüperStar                0                              0,00 ₺

5+SüperStar                    1                        15.082.421,00 ₺

4+SüperStar                    0                              0,00 ₺

3+SüperStar                   27                          36.170,00 ₺

2+SüperStar                  503                            500,00 ₺

1+SüperStar                3.417                            50,00 ₺

0+SüperStar                7.634                             25,00 ₺

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