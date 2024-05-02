Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 1 Mayıs 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Merakla beklenen 1 Mayıs 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 278.897.207,41 TL devretti. İşte 1 Mayıs 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları…
1 Mayıs Sayısal Loto sonuçları
1 Mayıs 2024 çarşamba günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 278.897.207,41 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
08 – 23 – 44 – 77 – 84 – 86 – Joker 09 – SüperStar 13
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 278.897.207,41 ₺
5+1 0 0,00 ₺
5 1 1.508.242,10 ₺
4 275 5.484,50 ₺
3 10.424 361,70 ₺
2 158.110 35,75 ₺
SüperStar kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6+SüperStar 0 0,00 ₺
5+1+SüperStar 0 0,00 ₺
5+SüperStar 1 15.082.421,00 ₺
4+SüperStar 0 0,00 ₺
3+SüperStar 27 36.170,00 ₺
2+SüperStar 503 500,00 ₺
1+SüperStar 3.417 50,00 ₺
0+SüperStar 7.634 25,00 ₺