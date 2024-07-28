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  4. Çılgın Sayısal Loto’dan rekor ikramiye kazandı! Talihli hangi şehirden?

Çılgın Sayısal Loto’dan rekor ikramiye kazandı! Talihli hangi şehirden?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto’da haftalardır devreden büyük ikramiye rekor seviyeye ulaşarak sahibini buldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 şanslı numarayı bilen bir kişi 460.913.735,15 TL'lik büyük ikramiye kazandı.

Çılgın Sayısal Loto’dan rekor ikramiye kazandı! Talihli hangi şehirden? - Sayfa 1

Haftalardır devam eden devrin ardından, Çılgın Sayısal Loto'da katlanarak büyüyen rekor büyük ikramiye sonunda sahibini buldu. Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye 460 milyon TL’yi aşarak, Türkiye şans oyunları tarihindeki en büyük ikramiye rekorunu kırdı.

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Çılgın Sayısal Loto’dan rekor ikramiye kazandı! Talihli hangi şehirden? - Sayfa 2

TÜRKİYE ŞANS OYUNLARI TARİHİNİN EN BÜYÜK İKRAMİYESİ

Çılgın Sayısal Loto’da büyük ikramiye 460 milyon TL’yi aşarak Türkiye şans oyunları tarihindeki en büyük ikramiye tutarı rekorunu kırarak sahibini buldu.

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Çılgın Sayısal Loto’dan rekor ikramiye kazandı! Talihli hangi şehirden? - Sayfa 3

Bir önceki rekor büyük ikramiye, 400 milyon TL ile 31 Aralık 2023 gecesi gerçekleşen Milli Piyango yılbaşı çekilişine aitti. Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye ise, 17 Temmuz 2023’te gerçekleştirilen çekilişte, Diyarbakır Silvan’dan oynayarak altı bilen bir talihlinin kazandığı 247 milyon 659 bin 481 TL’lik ikramiyeydi.

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Çılgın Sayısal Loto’dan rekor ikramiye kazandı! Talihli hangi şehirden? - Sayfa 4

ÇILGIN SAYISAL LOTO'DA 460 MİLYON LİRA KAZANDIRAN RAKAMLAR

Çılgın Sayısal Loto'da 1 kişiye 460 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar; 14-21-45-56-70-76 Joker-35 SüperStar-53 oldu.

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