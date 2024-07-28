Çılgın Sayısal Loto’dan rekor ikramiye kazandı! Talihli hangi şehirden?

Bir önceki rekor büyük ikramiye, 400 milyon TL ile 31 Aralık 2023 gecesi gerçekleşen Milli Piyango yılbaşı çekilişine aitti. Bugüne kadar Çılgın Sayısal Loto’da çıkan en yüksek ikramiye ise, 17 Temmuz 2023’te gerçekleştirilen çekilişte, Diyarbakır Silvan’dan oynayarak altı bilen bir talihlinin kazandığı 247 milyon 659 bin 481 TL’lik ikramiyeydi.