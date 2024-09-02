Çok sayıda il için kuvvetli yağış alarmı: İstanbul'a sarı kodlu uyarı (2 Eylül 2024 hava durumu?
Meteoroloji, 2 Eylül 2024 Pazartesi günü için hava durumu raporunu yayımladı. 6 il için sarı kodlu uyarı yapılırken; İstanbul, Edirne, Kocaeli, Kırklareli, Afyonkarahisar, Manisa, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Eskişehir, Yozgat, Bolu, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Samsun, Artvin ve Trabzon'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleri ile İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.