Çöl sıcakları geliyor! Termometreler 42 dereceye ulaşacak: Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars'ın kuzeyi ve Ardahan çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri, Van ve Hakkari’nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte 9 Temmuz 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık