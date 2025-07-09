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  4. Çöl sıcakları geliyor! Termometreler 42 dereceye ulaşacak: Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleri

Çöl sıcakları geliyor! Termometreler 42 dereceye ulaşacak: Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kars'ın kuzeyi ve Ardahan çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri, Van ve Hakkari’nin doğusu ile Kars, Ardahan, Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte 9 Temmuz 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Çöl sıcakları geliyor! Termometreler 42 dereceye ulaşacak: Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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Çöl sıcakları geliyor! Termometreler 42 dereceye ulaşacak: Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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Çöl sıcakları geliyor! Termometreler 42 dereceye ulaşacak: Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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Çöl sıcakları geliyor! Termometreler 42 dereceye ulaşacak: Meteoroloji'den il il sıcaklık tahminleri - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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