Cuma günleri resmi tatil mi oluyor? Birçok kişi cevabını merak ediyordu, öğrenciler heyecanlandı
Son yıllarda artan 'Cuma günleri resmi tatil olsun' istemi sosyal medyada bir kez daha gündeme geldi. Yapılan bir paylaşımın altına binlerce yorum geldi. İşte detaylar....
Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'te yapılan bir paylaşımın ardından 'Cuma günlerinin tatil ilan edilmesi' gündemdeki yerini aldı. Haber, en çok öğrencileri heyecanlandırdı
Aynı zamanda 'Cuma tatil olsun' paylaşımının altına gelen yorumların altına on binlerce kullanıcı da 'Cuma günü resmi tatil ne zaman olacak' gibi soruları gündeme taşımaya başladı.
Günümüzde Türkiye'nin çalışma düzenine göre, 5 günlük bir model uygulanıyor. Kamuda geçerli olan bu 5 günlük çalışma sistemi özel sektörlde 6 hatta 7 güne kadar çıkabiliyor.
Özellikle Avrupa'da çalışma saatlerinin düşürülmesi hakkında yapılan tartışmaların ardından Türkiye'de de benzer bir tartışma ortaya çıktı. Çalışma saatlerinni düşeceği iddiası beraberinde Cuma günlerinin de tatil olacağı söylemini getirdi