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Cuma günleri resmi tatil mi oluyor? Birçok kişi cevabını merak ediyordu, öğrenciler heyecanlandı

Son yıllarda artan 'Cuma günleri resmi tatil olsun' istemi sosyal medyada bir kez daha gündeme geldi. Yapılan bir paylaşımın altına binlerce yorum geldi. İşte detaylar....

Cuma günleri resmi tatil mi oluyor? Birçok kişi cevabını merak ediyordu, öğrenciler heyecanlandı - Sayfa 1

Elon Musk'ın sosyal medya platformu X'te yapılan bir paylaşımın ardından 'Cuma günlerinin tatil ilan edilmesi' gündemdeki yerini aldı. Haber, en çok öğrencileri heyecanlandırdı

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Cuma günleri resmi tatil mi oluyor? Birçok kişi cevabını merak ediyordu, öğrenciler heyecanlandı - Sayfa 2

Aynı zamanda 'Cuma tatil olsun' paylaşımının altına gelen yorumların altına on binlerce kullanıcı da 'Cuma günü resmi tatil ne zaman olacak' gibi soruları gündeme taşımaya başladı.

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Cuma günleri resmi tatil mi oluyor? Birçok kişi cevabını merak ediyordu, öğrenciler heyecanlandı - Sayfa 3

Günümüzde Türkiye'nin çalışma düzenine göre, 5 günlük bir model uygulanıyor. Kamuda geçerli olan bu 5 günlük çalışma sistemi özel sektörlde 6 hatta 7 güne kadar çıkabiliyor.

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Cuma günleri resmi tatil mi oluyor? Birçok kişi cevabını merak ediyordu, öğrenciler heyecanlandı - Sayfa 4

Özellikle Avrupa'da çalışma saatlerinin düşürülmesi hakkında yapılan tartışmaların ardından Türkiye'de de benzer bir tartışma ortaya çıktı. Çalışma saatlerinni düşeceği iddiası beraberinde Cuma günlerinin de tatil olacağı söylemini getirdi

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