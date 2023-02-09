Cumhurbaşkanlığı 'TUR' uçağı 52 yaralıyı Ankara'ya getirdi Cumhurbaşkanlığına ait özel uçak 'TUR', Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sağlık ve arama kurtarma personelini bölgeye, bölgedeki yaralıları da Ankara'ya taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait özel uçak 'TUR', arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Ankara’dan aldığı madencileri Adana’ya götürdü. Aynı uçakla deprem bölgesinden 52 yaralı Ankara'ya nakledildi. 1 | 20

Uçakta bulunan doktorlar, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu yaralıların sağlık kontrolleri yaptı, yolculuk boyunca gerekli ilk müdahalelerde bulundu. Ankara'ya getirilen yaralılar, tedavileri için havalimanında bekleyen ambulanslarla Bilkent ve Etlik şehir hastanelerine gönderildi. 2 | 20

Antakya'da enkaz altında kalan çocuklarının 24 saat sonra çıkarıldığını söyleyen yolculardan Ahmet Osman, "Bizim yaşadığımız apartman yıkıldığında ben başka bir yerdeydim. Anneleri yaşıyor ancak hangi hastanede olduğunu bilmiyoruz." dedi. 3 | 20