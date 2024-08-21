Deniz Uğur'un "Oğlumu kaçırdılar" dediği Nilüfer ilk kez konuştu

Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun, Twitter hesabından da bir açıklama yaptı

"Edindiğimiz bilgiye göre Reha Muhtar dün bir balık restoranında çocuğun yanında yüklü miktarda alkol alıp çocuğun bütün itirazlarına rağmen araba kullanmıştır. Arabaya binmeden yere kapaklandığı ayakta zor durduğu müvekkilime görgü şahitleri tarafından aktarılmıştır. Restoran yetkilisi ile de görüşülüp teyit alınmıştır. Zira kan tahlillerinde alkol oranı tespit edilecektir. Daha sonra da mevzu bahis durum gerçekleşmiş. Biz de sizler gibi olayı basından öğrendik.