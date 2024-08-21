Deniz Uğur'un "Oğlumu kaçırdılar" dediği Nilüfer ilk kez konuştu
Reha Muhtar, evde geçirdiği bir kaza sonucu yoğun bakıma kaldırılarak entübe edildi. Muhtar, yaşam mücadelesi verirken eski eşi Deniz Uğur, oğluna ulaşamadığını; Muhtar'ın eski eşi ve şarkıcı Nilüfer ile kızı tarafından alıkonulduğunu iddia etti. İddiaların odağındaki Nilüfer'den ilk açıklama geldi.
Bir dönemin ünlü spikeri Reha Muhtar, dün İstanbul Sarıyer'deki yalısında merdivenlerden düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan Muhtar, entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Durumu ciddiyetini korurken, eski eşi Deniz Uğur, oğlu Poyraz'ın kayıp olduğunu ileri sürdü.
Deniz Uğur, velayeti babasında olan oğlu Poyraz'a ulaşamadığını belirterek, "Reha Bey'in beyin kanaması geçirdiği söyleniyor, başka bir bilgiye sahip değilim. Akşamdan beri oğlum telefonlarına cevap vermiyor" açıklamasında bulundu.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Sosyal medyadan videolu açıklama yapan Uğur, "Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı'nın Poyraz'ı alıp hastaneden çıktığını öğrendim. Ulaşmaya çalıştığım kişiler, Poyraz'ı teslim etmeyeceklerini söylüyor. Ne yapacağımı şaşırdım. Zaten 2 yıldır Reha Muhtar'ın değil çocuklarıma, kendine bile bakacak durumda olmadığını söylüyorum. Şimdi karakola gidip çocuğumu kaçırdıkları için şikâyetçi olacağım" diyerek Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun, Twitter hesabından da bir açıklama yaptı
"Edindiğimiz bilgiye göre Reha Muhtar dün bir balık restoranında çocuğun yanında yüklü miktarda alkol alıp çocuğun bütün itirazlarına rağmen araba kullanmıştır. Arabaya binmeden yere kapaklandığı ayakta zor durduğu müvekkilime görgü şahitleri tarafından aktarılmıştır. Restoran yetkilisi ile de görüşülüp teyit alınmıştır. Zira kan tahlillerinde alkol oranı tespit edilecektir. Daha sonra da mevzu bahis durum gerçekleşmiş. Biz de sizler gibi olayı basından öğrendik.