Denizbank çöktü mü? Denizbank internet şubesi, mobil uygulamaya neden girilmiyor?

DENİZBANK ÇÖKTÜ MÜ?

Evet. Microsoft Crowdstrike yazılımını yükseltmesnin ardından Denizbank mobil uygulama ve internet sitesine erişim tamamen kesildi. Bankanın müşterileri konunun neden kaynaklandığını merak ediyor. Bu sebeple aşağıdaki haberimiz okuyabilir. Konuyla ilgili Denizbank da açıklama yaptı.

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