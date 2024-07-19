Denizbank çöktü mü? Denizbank internet şubesi, mobil uygulamaya neden girilmiyor?
Denizbank çöktü mü? Microsoft Crowdstrike yazılımının güncellenmesinden sonra onlarca sitede oluşan problemden en çok etkilenen Denizbank oldu. Gece saatlerinden beri Denizbank internet şubesi, online mobil uygulamaya giriş yapmak isteyenler bir türlü giremiyor. Denizbank online müşteri hizmetleri direk bağlanma ve temsilci numarası üzerinden bu konuyla ilgili bilgi alabilirsiniz. Peki 19 Temmuz 2024 cuma Denizbank çöktü mü, Denizbank internet bankacılığı neden açılmıyor
Denizbank çöktü mü? Dünya genelinde yaşanan Microsoft problemi nedeniyle en büyük etkiyi Denizbank gördü. Mobil uygulamaya ve internet sitesine giriş yapmak isteyen müşteriler, başarılı olamadı. Kullanıcılar, "Denizbank internet şubesi neden açılmıyor, Denizbank internet bankacılığı açılmıyor" şeklindeki sorulatı gündemde tutuyor. Microsoft Crowdstrike yükseltmesinden sonra yaşanan problemden sonra Denizbank açıklama yaparak durumu müşterilerine izah etti
DENİZBANK ÇÖKTÜ MÜ?
Evet. Microsoft Crowdstrike yazılımını yükseltmesnin ardından Denizbank mobil uygulama ve internet sitesine erişim tamamen kesildi. Bankanın müşterileri konunun neden kaynaklandığını merak ediyor. Bu sebeple aşağıdaki haberimiz okuyabilir. Konuyla ilgili Denizbank da açıklama yaptı.
DENİZBANK AÇIKLAMA YAPTI
İnternet sitesi ve mobil uygulama erişimini ardından Denizbank açıklama yaptı:
Değerli Müşterilerimiz,
Kullandığımız global yazılım sisteminin dünya genelinde yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle ülkemizde de birçok kurumu etkileyen kesintiler yaşanmaktadır. Bankamız, söz konusu aksaklığın giderilmesi ve tüm kanallarımızın en kısa sürede hizmete açılması için çalışmaktadır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
ETKİLENEN SİTELER BELLİ OLDU
Microsoft şirketinde yaşanan kriz Türkiye'deki birçok şirketi de etkilemiş durumda. Dün geceden itibaren "Down Detector" sitesinden edinilen bilgilere göre giriş sorunu yaşanan ve ağırlaşan siteler içerisinde şunlar var:
Denizbank
Türk Telekom
Microsoft Store
Trendyol
Reddit
Microsoft 365
Turkish Airlines
Microsoft Azure
Google
Xbox Live
Ziraat Bankası
Ttnet
Telegram
Turkcell
Türksat Kablo
Roblox
Youtube
Steam
Spotify
Yapı Kredi
Instagram
Valorant
Discord
Vodafone
Whatsapp