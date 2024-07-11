Denize kıyısı olmayan Sivas'ta Anadolu'nun en büyük adası Şanlıurfalı genç tarafından satın alındı

O şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Biz tarım amaçlı aldık. Bu şekilde de değerlendirdik. Çiftçilik de azalıyor, tarıma kazandıralım dedik biz burayı. Bu şekilde düşündük. Denizi olmayan Sivas'ta ada sahibi olmak bizi mutlu etti açıkçası. Tarımsal faaliyetlere devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.