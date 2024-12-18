Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem: Prof. Dr. Ercan değerlendirdi: Büyük depremin habercisi mi?
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlgili sarsıntı sonrası sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Kaygılanacak bir durum yok. Bu bölgede yıkım M6,2’den sonra başlar" ifadelerini kullandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden alınan bilgiye göre saat 03.01'de merkez üssü Denizli'nin Pamukkale ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Zeminden 7.96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi.
Söz konusu sarsıntı sonrası Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.