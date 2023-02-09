Deprem felaketindeki mucize kurtuluşlar Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde arama çalışmaları devam ederken, depremin dördüncü gününde de mucize kurtuluşlar yaşanıyor. İşte Depremin 4. gününde Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da yaşanan mucize kurtuluşlar.

Elbistan'da depremden 84 saat 4 kişilik Kılıç ailesi, asansör kabininden sağ kurtarıldı. Pınarbaşı Mahallesindeki 7 katlı bir apartmanın enkazından ses duyan ekipler çalışmalarını burada yoğunlaştırdı. Kazı çalışmalarının ardından sesin asansör kabininden geldiğini tespit eden ekipler, baba Yusuf, anne Beşire ile çocukları Sermes (15) ve Zeliha'ya (9) ulaştı. Depremin üzerinden geçen 84 saatin ardından kurtarılan 4 kişilik Kılıç ailesi, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. 1 | 18

Malatya'da kedileriyle kurtarılan 2 kardeşin halası da enkazdan kurtarıldı. Malatya'da yıkılan binanın enkazından kedileriyle kurtarılan 2 kardeşin halası da 85 saat sonra canlı kurtarıldı. Tevfik Temelli Caddesi'nde yıkılan Sevgi Apartmanı'nın enkazından çalışma yapan ekipler, 50 yaşındaki Neziha Özbay'ı kurtardı. Özbay, hastaneye kaldırıldı. Arama ve kurtarma ekipleri, Furkan ve Doğukan Özbay kardeşleri de kedileriyle birlikte enkazdan çıkarmıştı. 2 | 18

Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan bir kadın JAK timleri 84 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Depremlerde arama kurtarma ekiplerinin çalışması devam ediyor. Adıyaman'da Bahçelievler Mahallesi'ndeki Birlik Apartmanı'nın enkazından ses gelmesi üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin yaptığı çalışmada, 38 yaşındaki Fatma Tabakçı kurtarıldı. 3 | 18