Deprem kahini 3 bölgeyi 'tarih vererek' uyardı! 'Bu tarihte tetikte olun, ekstra alarmda'

Bir kesimin büyük saygı duyduğu diğer kesimin ise şarlatan olarak gördüğü deprem bilimci Frank Hoogerbeets, son zamanlarda hiç bu kadar ciddi bir uyarıda bulunmamıştı. Son attığı tweet ile "Girit, Yunanistan, Oniki Adalar, Ege Denizi ve Marmara" bölgelerini uyardı. Söyledikleriyle can sıktı...