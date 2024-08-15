Deprem kahini 3 bölgeyi 'tarih vererek' uyardı! 'Bu tarihte tetikte olun, ekstra alarmda'
Kahramanmaraş depremlerini önceden uyararak bölgeye dikkat çeken Frank Hoogerbeets, yeni tahminlerini sosyal medya hesapları üzerinden yaptı. Hoogerbeets'in tahminleri 3 bölgeyi öne çıkarırken ciddi anlamda korku oluşturdu.
Bir kesimin büyük saygı duyduğu diğer kesimin ise şarlatan olarak gördüğü deprem bilimci Frank Hoogerbeets, son zamanlarda hiç bu kadar ciddi bir uyarıda bulunmamıştı. Son attığı tweet ile "Girit, Yunanistan, Oniki Adalar, Ege Denizi ve Marmara" bölgelerini uyardı. Söyledikleriyle can sıktı...
Ay, Güneş ve diğer gezegenlerde yaşanan enerji değişimlerini takip ederek dünyaya etkilerini yakından izleyen ve buna göre yorumlar yapan Frank Hoogerbeets, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye'yi yeniden tedirgin etti.
Frank Hoogerbeets, özellikle Marmara ve Ege'yi uyararak, "18-19 Ağustos'a yaklaşırken olası büyük bir depreme karşı tetikte olmak önemli.Son dalgalanmalara göre Girit, Yunanistan, Oniki Adalar, Ege Denizi ve Marmara ekstra alarmda." dedi.
BU KADARI DA TESADÜF MÜ?
Özellikle son tahminlerinde çuvallayan Hoogerbeets'in genellikle fay hatlarının sürekli aktif olduğu noktalara uyarı yapması 'bu kadarı da tesadüf mü' eleştirilerini beraberinde getirdi.