Deprem profesörü Santorini'deki durumu anlattı: Fayın bir kısmı dolmaya başladı, senaryo değişiyor
Ege Denizi'nde Santorini ve Amorgos arasındaki bölgedeki sarsıntılar devam ediyor. Selanik Aristoteles Üniversitesi Jeofizik Profesörü Kostas Papazachos, “Giderek daha iyimser oluyoruz" diyerek, bölgedeki fayların son durumunu anlattı.
Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre, Santorini ve Amorgos arasındaki deniz bölgesinde her gün onlarca deprem oluyor.
"FAYIN BİR KISMI DOLMAYA BAŞLADI"
Başbakan Kiryakos Miçotakis, adayı ziyaret etti.
Selanik Aristoteles Üniversitesi Jeofizik Profesörü Kostas Papazachos, Miçotakis ile yaptığı toplantı sırasında fayların son durumunu anlattı:
“Giderek daha iyimser oluyoruz çünkü ağın kalınlaşmasından sonra artık daha net özelliklere sahip olan fayın bir kısmının ‘dolmaya’ başladığını, yani daha güçlü bir sarsıntı senaryosunun giderek daha az olası hale geldiğini görüyoruz.”
NTV'de yer alan habere göre bazen hareketliliğin sakinleştiğine dair yanılsamalar yaratıldığını dile getiren Papazachos, “Akışkanlar nedeniyle birkaç saat içinde toplanan büyük deprem patlamaları veren bir mekanizma var. Önümüzdeki zaman diliminde bu şekilde ilereyeceğiz. Her geçen gün biraz daha iyiye gittiğimizi düşünüyorum, ancak bu o kadar hızlı bir ayrılma olmayacak” dedi.