Deprem riski en az olan ilçeler tek tek açıklandı! Listede 18 yer var: İşte en güvenli semtler...

Olası Marmara depremi İstanbul başta olmak üzere çevre illerde yaşayan milyonlarca kişinin en büyük endişesi. Uzmanlar, beklenen İstanbul depremine ilişkin ardı ardına uyarılarda bulunurken, tüm değerlendirmeler olası depremin 7'nin üzerinde bir büyüklüğe ulaşabileceğine işaret ediyor.