Deprem riski en az olan ilçeler tek tek açıklandı! Listede 18 yer var: İşte en güvenli semtler...
Fay hatları ve tektonik yapısı nedeniyle deprem riskinin yüksek olduğu İstanbul'da, uzmanlar peş peşe uyarılarda bulunurken İstanbul'un deprem riskinin en az olduğu ilçeler ve semtler belli oldu.
Olası Marmara depremi İstanbul başta olmak üzere çevre illerde yaşayan milyonlarca kişinin en büyük endişesi. Uzmanlar, beklenen İstanbul depremine ilişkin ardı ardına uyarılarda bulunurken, tüm değerlendirmeler olası depremin 7'nin üzerinde bir büyüklüğe ulaşabileceğine işaret ediyor.
Uzman isimlerin korkutan uyarı sonrası vatandaşlar yaşadıkları ilçenin depreme dayanaklı olup olmadığını araştırıyor.
İşte deprem riski en az olan semtler...