Deprem riski en az olan iller belli oldu! AFAD deprem haritasına göre işte en güvenli 23 şehir...
Van ve Sinop merkezli meydana gelen depremlerin ardından AFAD ve uzmanların açıklamasına göre Türkiye'de fay hattı olmayan veya deprem riskinin en az olduğu iller merak konusu oldu.
Van'ın Tuşba ilçesinde art arda 3,6 ve 4,1 büyüklüğündeki depremler ve Amasya'nın Taşova ilçesi'nde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmesi vatandaşları korkuttu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Türkiye Deprem Haritasına göre, deprem riskinin en az olduğu iller belli oldu.
İşte deprem riskinin en az olduğu 23 il...
Aksaray
Türkiye'de deprem riskinin en düşük olduğu illerden biri olan Aksaray, Güzelyurt ve Gülağaç ilçeleri ile birlikte 5. derece deprem bölgesinde yer alıyor.
Ankara
Düşük riskli şehirler arasında yer alan Ankara, 4. bölgede yer alıyor. Ankara'nın en güvenli bölgeleri de Etimesgut, Yenimahalle, Mamak ve Polatlı ilçeleri olarak listeleniyor.