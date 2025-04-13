  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Deprem riski en az olan iller belli oldu! AFAD deprem haritasına göre işte en güvenli 23 şehir...

Deprem riski en az olan iller belli oldu! AFAD deprem haritasına göre işte en güvenli 23 şehir...

Van ve Sinop merkezli meydana gelen depremlerin ardından AFAD ve uzmanların açıklamasına göre Türkiye'de fay hattı olmayan veya deprem riskinin en az olduğu iller merak konusu oldu.

Deprem riski en az olan iller belli oldu! AFAD deprem haritasına göre işte en güvenli 23 şehir... - Sayfa 1

Van'ın Tuşba ilçesinde art arda 3,6 ve 4,1 büyüklüğündeki depremler ve Amasya'nın Taşova ilçesi'nde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmesi vatandaşları korkuttu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Türkiye Deprem Haritasına göre, deprem riskinin en az olduğu iller belli oldu.

İşte deprem riskinin en az olduğu 23 il...

1 | 24
Deprem riski en az olan iller belli oldu! AFAD deprem haritasına göre işte en güvenli 23 şehir... - Sayfa 2

Aksaray

Türkiye'de deprem riskinin en düşük olduğu illerden biri olan Aksaray, Güzelyurt ve Gülağaç ilçeleri ile birlikte 5. derece deprem bölgesinde yer alıyor.

2 | 24
Deprem riski en az olan iller belli oldu! AFAD deprem haritasına göre işte en güvenli 23 şehir... - Sayfa 3

Ankara

Düşük riskli şehirler arasında yer alan Ankara, 4. bölgede yer alıyor. Ankara'nın en güvenli bölgeleri de Etimesgut, Yenimahalle, Mamak ve Polatlı ilçeleri olarak listeleniyor.

3 | 24
Deprem riski en az olan iller belli oldu! AFAD deprem haritasına göre işte en güvenli 23 şehir... - Sayfa 4

Antalya

Antalya'nın bazı bölgeleri 2. derece deprem bölgesinde yer alsa da, genel olarak şehir, deprem riski açısından daha düşük seviyelerdedir. Ancak, zemin yapısı ve yerel fay hatları nedeniyle bazı ilçelerde risk artabilir.​

4 | 24