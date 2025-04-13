Deprem riski en az olan iller belli oldu! AFAD deprem haritasına göre işte en güvenli 23 şehir...

Van'ın Tuşba ilçesinde art arda 3,6 ve 4,1 büyüklüğündeki depremler ve Amasya'nın Taşova ilçesi'nde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmesi vatandaşları korkuttu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Türkiye Deprem Haritasına göre, deprem riskinin en az olduğu iller belli oldu.

İşte deprem riskinin en az olduğu 23 il...