Deprem riski İstanbul'da en fazla o ilçelerde var! Celal Şengör ve Naci Görür: 7'nin üzerinde olacak

"Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak"

Yer Bilimcisi Prof. Dr. Naci Görür, büyük depreme ilişkin açıklama yaptı. Kumburgaz fayı üzerinde deprem olduğunu dile getiren Görür, "Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor." dedi. Beklenen büyük depremin 7’nin üzerinde olacağını dile getiren Görür, deprem konusunda uyarılarda bulundu.

Uzman isimlerin korkutan uyarı sonrası vatandaşlar yaşadıkları ilçenin depreme dayanaklı olup olmadığını araştırıyor.

İşte orta deprem riski taşıyan semtler...