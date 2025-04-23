Deprem riski İstanbul'da en fazla o ilçelerde var! Celal Şengör ve Naci Görür: 7'nin üzerinde olacak
İstanbul'un Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından gözler deprem uzmanlarına çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Celal Şengör beklenen büyük depremin 7 ve üzeri büyüklüğünde olacağına dikkatleri çekti. Görür ve Şengör'ün açıklamaları sonrası İstanbul'da deprem riskinin en yüksek olduğu ilçe ve semtler belli oldu.
İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13 saniye süren deprem büyük panik yarattı. Depremin ardından artçı sarsıntılar yaşandı. Saat 15.13 sıralarında şiddetli bir artçı deprem daha meydana geldi. Panikle 151 kişinin yüksekten atlayıp yaralandığı açıklandı.
"Büyük İstanbul depremi geliyor"
Jeolog Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul depreminin ardından yaptığı değerlendirmede "Büyük İstanbul depremi geliyor. Bu kaçınılmaz. Muhtemel 7 büyüklüğündeki bir deprem, bugünkü depremin 30 tanesine karşılık geliyor. İstanbul depremi 4 şiddetinde hissetti. Büyükçekmece ve Silivri 5 şiddetinde hissetti. 130 kilometrenin tek seferde kırılma ihtimali çok yüksek. O, Büyük İstanbul Depremi. Bu olduğu takdirde üreteceği büyüklük 7,2" ifadelerini kullandı.
"Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak"
Yer Bilimcisi Prof. Dr. Naci Görür, büyük depreme ilişkin açıklama yaptı. Kumburgaz fayı üzerinde deprem olduğunu dile getiren Görür, "Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor." dedi. Beklenen büyük depremin 7’nin üzerinde olacağını dile getiren Görür, deprem konusunda uyarılarda bulundu.
Uzman isimlerin korkutan uyarı sonrası vatandaşlar yaşadıkları ilçenin depreme dayanaklı olup olmadığını araştırıyor.
İşte orta deprem riski taşıyan semtler...