Deprem riski İstanbul'da en fazla o ilçelerde var! Naci Görür ve Celal Şengör: 7'nin üzerinde olacak
Beklenen İstanbul depremiyle ilgili Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Celal Şengör'ün açıklamaları milyonları korkuturken, İstanbul'da deprem riskinin en fazla olduğu ve depremi en fazla hissedecek ilçeler ve semtler belli oldu.
"Olası Marmara depremi, İstanbul ve çevre illeri nasıl etkiler?" sorusu milyonlarca insan merak ediyor. Beklenen İstanbul depremiyle ilgili uzmanlar peş peşe açıklamalarda ve uyarılarda bulunurken hepsi beklenen depremin 7 büyüklüğünden fazla olacağını belirtiyor.
Naci Görür: 7.5 büyüklüğünde olacak
Beklenen İstanbul depremiyle ilgili Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Adalar fayı en fazla 7, Kumburgaz fayı ise minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretiyor. İkisi birden kırılırsa ortalama 7.5 büyüklüğünde olacak ve yaklaşık 2 dakikaya yakın sürecek. Tek seferde kırılırsa bir dakikadan fazla sürer. Bütün simülasyonlar 7.5 üzerinde yapılıyor." ifadelerini kullanarak uyarılarda bulunmuştu.
Celal Şengör uyardı: 7'nin üzerinde deprem olacak
Prof. Dr. Celal Şengör ise olası İstanbul depremi sonrasında bekleyen tehlikeleri anlattı. Normal şartlarda 7’nin üzerinde bir deprem beklendiğini vurgulayan Şengör, "İlk gün her yerde yangınlar olacak. İtfaiye ekipleri ya enkaz altında kalacak ya da araçlarına ulaşamayacakları için müdahale edemeyecek. Kent dışından yardım gelmesi çok zor olacak. Bugün Türkiye’de deprem bölgelerine gönderilen ekiplerin yüzde 60’ı İstanbul’dan gidiyor. İstanbul yıkıldığında, bu oran tersine dönecek ve şehre çok az yardım ulaşabilecek" dedi.