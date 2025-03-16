Deprem riski İstanbul'da en fazla o ilçelerde var! Naci Görür ve Celal Şengör: 7'nin üzerinde olacak

Celal Şengör uyardı: 7'nin üzerinde deprem olacak

Prof. Dr. Celal Şengör ise olası İstanbul depremi sonrasında bekleyen tehlikeleri anlattı. Normal şartlarda 7’nin üzerinde bir deprem beklendiğini vurgulayan Şengör, "İlk gün her yerde yangınlar olacak. İtfaiye ekipleri ya enkaz altında kalacak ya da araçlarına ulaşamayacakları için müdahale edemeyecek. Kent dışından yardım gelmesi çok zor olacak. Bugün Türkiye’de deprem bölgelerine gönderilen ekiplerin yüzde 60’ı İstanbul’dan gidiyor. İstanbul yıkıldığında, bu oran tersine dönecek ve şehre çok az yardım ulaşabilecek" dedi.