Deprem Uzmanı Ahmet Ercan kırılmayı bekleyen fayı açıkladı: 6.4'lük deprem bekliyoruz
Yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “İstanbul’da her an deprem olabilir” ifadesinin doğru olmadığını belirtti. Türkiye’de beklenen deprem bölgelerine dikkat çeken Ercan, kırılmayı bekleyen deprem kolu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “İstanbul’da her an deprem olabilir” ifadesinin bilimsel açıdan doğru olmadığını belirtti.
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OLASI KIRILMA EN ERKEN 2045 YILINDA
Ercan, İstanbul kabuğunun kırılmaya karşı direncinin henüz aşılmadığını belirterek olası kırılmanın en erken 2045, en olası ise 2071 yılında gerçekleşebileceğini ifade etti.
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