  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Deprem Uzmanı Ahmet Ercan kırılmayı bekleyen fayı açıkladı: 6.4'lük deprem bekliyoruz

Deprem Uzmanı Ahmet Ercan kırılmayı bekleyen fayı açıkladı: 6.4'lük deprem bekliyoruz

Yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “İstanbul’da her an deprem olabilir” ifadesinin doğru olmadığını belirtti. Türkiye’de beklenen deprem bölgelerine dikkat çeken Ercan, kırılmayı bekleyen deprem kolu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Deprem Uzmanı Ahmet Ercan kırılmayı bekleyen fayı açıkladı: 6.4'lük deprem bekliyoruz - Sayfa 1

Yer bilimci ve deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “İstanbul’da her an deprem olabilir” ifadesinin bilimsel açıdan doğru olmadığını belirtti.

1 | 5
Deprem Uzmanı Ahmet Ercan kırılmayı bekleyen fayı açıkladı: 6.4'lük deprem bekliyoruz - Sayfa 2

OLASI KIRILMA EN ERKEN 2045 YILINDA

Ercan, İstanbul kabuğunun kırılmaya karşı direncinin henüz aşılmadığını belirterek olası kırılmanın en erken 2045, en olası ise 2071 yılında gerçekleşebileceğini ifade etti.

2 | 5
Deprem Uzmanı Ahmet Ercan kırılmayı bekleyen fayı açıkladı: 6.4'lük deprem bekliyoruz - Sayfa 3

Ahmet Ercan, Marmara bölgesindeki diri fay hatları hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. 

3 | 5
Deprem Uzmanı Ahmet Ercan kırılmayı bekleyen fayı açıkladı: 6.4'lük deprem bekliyoruz - Sayfa 4

. Gölcük, Yalova ve Çınarcık kolunun 1999 yılında kırıldığını ve artık risk taşımadığını belirten Ercan, asıl tehlikenin başka bir bölgede olduğunu duyurdu.

4 | 5